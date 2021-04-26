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فيلم Sound of Metal يحصد جائزة أفضل مونتاج بجوائز الأوسكار الـ 93

الإثنين 26/أبريل/2021 - 04:19 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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