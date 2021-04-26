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كارتيرون يحسم مستقبل سيف الدين الجزيري مع الزمالك

الإثنين 26/أبريل/2021 - 07:19 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مستقبل النجم التونسي سيف الدين الجزيري مع الفارس الأبيض في الفترة المقبلة.

كارتيرون يفضل رحيل سيف الدين الجزيري

ويرغب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في إنهاء إعارة النجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري وعودته إلى المقاولون العرب.

ويرى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أن النجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري يمكن تعويضه بضم مهاجم أفضل من حيث القوة البدنية والتحركات المميزة.

وأبلغ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، قراره بشأن سيف الدين الجزيري خصوصا أن النجم التونسي لم يقدم أوراق اعتماده حتى هذه اللحظة.

الجدير بالذكر أن سيف الجزيري مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب قد انتقل لنادى الزمالك قادما من صفوف الذئاب، على سبيل الإعارة فى انتقالات شهر يناير.

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