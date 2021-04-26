ملخص أحداث الحقة 14 من مسلسل "كله بالحب"

عرضت منذ ساعات الحلقة الرابعة عشر من مسلسل 'كله بالحب' بطولة النجمة زينة وأحمد السعدني وصابرين



وبدأت أحداث الحلقة بقيام سامر المصري والذي يجسد دور صبحي بزيارة صابرين 'إلهام'، في الفيلا في غياب زينة - دهب، وأحمد السعدني -طارق، إلا أنهما عندما عادا إلى الفيلا، وأخبرهما أنه سيتولي قضية الهام والدفاع عنها.



وبعد انقلاب صبحي عليهما ، أخبرت دهب صبحي أنها لن تتخلي عن طارق أياً كانت الأسباب ، ويسعى الثنائي طارق ودهب للتخلص من إلهام.



وقال صبحي لإلهام أنه سوف يساعدها فيها في استرداد حقوقها حتى قبل أن تلد وأنه سوف يطعن على صحة العقود التي وقعت عليها دون أن تعلم عن بيع الفيلا.



وذهب أصدقاء إلهام في المستشفى إلي منزلها ليباركو لها على حملها وليحتفلوا بذلك ، فقامو بالرقص على بعض الأغاني ، وهذا ما ضايق دهب ودفعها تتصل بالشرطة للتقدم ببلاغ ضدها بالإزعاج.



تدور أحداث المسلسل في درما اجتماعية، حول العلاقات الأسرية والزوجية، والخلافات التي تحدث فيها، والتي تؤدي في النهاية إلى فشل العلاقة بين الطرفين.

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شارك الفنانة زينة في بطولة العمل، أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، يوسف عثمان، ومن إخراج عصام عبدالحميد.

