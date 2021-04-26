Advertisements

ملخص أحداث الحقة 14 من مسلسل "كله بالحب"

الإثنين 26/أبريل/2021 - 07:39 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
عرضت منذ ساعات الحلقة الرابعة عشر من مسلسل 'كله بالحب' بطولة النجمة زينة وأحمد السعدني وصابرين

وبدأت أحداث الحلقة بقيام سامر المصري والذي يجسد دور صبحي بزيارة صابرين 'إلهام'، في الفيلا في غياب زينة - دهب، وأحمد السعدني -طارق، إلا أنهما عندما عادا إلى الفيلا، وأخبرهما أنه سيتولي قضية الهام والدفاع عنها.

وبعد انقلاب صبحي عليهما ، أخبرت دهب صبحي أنها لن تتخلي عن طارق أياً كانت الأسباب ، ويسعى الثنائي طارق ودهب للتخلص من إلهام.

وقال صبحي لإلهام أنه سوف يساعدها فيها في استرداد حقوقها حتى قبل أن تلد وأنه سوف يطعن على صحة العقود التي وقعت عليها دون أن تعلم عن بيع الفيلا.

وذهب أصدقاء إلهام في المستشفى إلي منزلها ليباركو لها على حملها وليحتفلوا بذلك ، فقامو بالرقص على بعض الأغاني ، وهذا ما ضايق دهب ودفعها تتصل بالشرطة للتقدم ببلاغ ضدها بالإزعاج.

تدور أحداث المسلسل في درما اجتماعية، حول العلاقات الأسرية والزوجية، والخلافات التي تحدث فيها، والتي تؤدي في النهاية إلى فشل العلاقة بين الطرفين.
،
شارك الفنانة زينة في بطولة العمل، أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، يوسف عثمان، ومن إخراج عصام عبدالحميد.

أخبار تهمك

مراسل "سكاي نيوز عربية": إطلاق قذائف صاروخية من غزة على جنوبي إسرائيل

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة عدد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الإعلامية أسماء مصطفى تخضع لجراحة دقيقة لاستئصال ورم خبيث

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح ناري من يويفا بشأن العقوبات تجاه ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ يوم

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ يوم

نجم برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

إبراهيم الزيات: تصريح وزيرة الصحة بشأن عدد شهداء الأطباء بمستشفيات العزل غير صحيح

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

07:43 م

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

05:00 م

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

10:21 م

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

11:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى