موعد مباراة توتنهام المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

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موعد مباراة توتنهام المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز
الإثنين 26/أبريل/2021 - 04:31 ص
أحمد عصام
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يستضيف فريق توتنهام هوتسبير، منافسه شيفيلد يونايتد، يوم الأحد 2 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السبيرز، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وستقام المباراة بين توتنهام هوتسبير وشيفيلد يونايتد في الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.
وخسر السبيرز بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بالأمس أمام مانشستر سيتي بنتيجة هدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب ويمبلي في لندن.
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