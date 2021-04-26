موعد مباراة توتنهام المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز













يستضيف فريق توتنهام هوتسبير، منافسه شيفيلد يونايتد، يوم الأحد 2 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السبيرز، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة بين توتنهام هوتسبير وشيفيلد يونايتد في الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



