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موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الإثنين 26/أبريل/2021 - 04:34 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الكرة الأوروبية مباراة تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ضمن منافسات مباريات ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل الملكي. 
وستقام المباراة بين ريال مدريد وتشلسي يوم الثلاثاء المقبل والموافق 27 أبريل الحالي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. 
وتمكنريال مدريد من التأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على ليفربول الإنجليزي في الدور ربع النهائي بمجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بينما صعد تشيلسي بعد الفوز على بورتو البرتغالي بمجموع المباراتين بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.
*التشكيل المتوقع :-
- من المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي  :
حراسة المرمى: كورتوا
خط الدفاع: كارفاخال وفاران و ميليتاو و ناتشو
خط الوسط: مودريتش و كاسيميرو و كروس
خط الهجوم: أسينسيو و فينيسيوس و بنزيما
- من المتوقع أن يكون تشكيل تشيلسي كالتالي  :
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع: أنطونيو روديجر و أندرياس كريستنسن و سيزار أزبيليكويتا و ماركوس ألونسو
خط الوسط: إميرسون بالميري و جورجينيو و كالوم هدسون أودوي
خط الهجوم: ماسون ماونت و تيمو فيرنر و تامي أبراهام

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