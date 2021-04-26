موعد مباراة آرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز





يترقب عشاق آرسنال مباراة فريقهم المقبلة في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل يونايتد وذلك ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة البريميرليج على استاد جيمس بارك معقل نيوكاسل.

يحتل آرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 46 نقطة بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز السادس عشر برصيد 36 نقطة.

ومن المقرر إقامة مباراة آرسنال و نيوكاسل يونايتد يوم الأحد الموافق 2 مايو المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والرابعة عصرًا بتوقيت السعودية والخامسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وسيتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الانجليزي.

*التشكيل المتوقع :-

- من المتوقع أن يكون تشكيل آرسنال كالتالي :

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: هولدينج و ماري و تشامبيرس و شاكا

خط الوسط: سيبايوس و بارتي و رووي

خط الهجوم: بيبي و ساكا و نيكيتاه





- من المتوقع أن يكون تشكيل نيوكاسل يونايتد كالتالي :

حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: جاكوب ميرفي و فيديريكو فيرنانديز و كياران كلارك و باول دوميت

خط الوسط: مات ريتشي و ميغيل ألميرون و شون لونجستاف

خط الهجوم: جونجو شيلفي و آلان سانت ماكسيمين و جولينتون



