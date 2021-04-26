تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم الإثنين

يستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم الإثنين الموافق يوم 26 من شهر أبريل لعام 2021.









عاد النجم المصري محمد صلاح للمنافسة على لقب هدافي البريميرليج، حيث أحرز هدفًا جديدًا مع نادي ليفربول في شباك نادي نيوكاسل في المباراة التي تعادل فيه الريدز مع الماكبايس بهدف لكل فريق، ولكن مازال يتصدر هاري كين القمة برصيد 21 هدف.





وإليكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالأتي:-





1- هاري كين.. برصيد 21 هدفًا





2- محمد صلاح .. 20 هدفًا





3- برونو فيرنانديز.. 16 هدفا





4- هيونج مين سون.. 15 هدفا





4- دومينيك كالفيرت لوين .. 14 هدفا





5- باتريك بامفورد.. 14 هدفا





7- أليكسندر لاكازيت.. 13 هدفا





8- جيمي فاردي.. 12 هدفا





9- إلكاي جوندوجان.. 12 هدفا



