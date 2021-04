"Judas and the Black Messiah".. يحصد جائزة أفضل أغنية أصلية بجوائز الأوسكار

وحصد جائزة أفضل أغنية أصلية من حفل جوائز الاوسكار الـ 93 لعام 2021 الجاري، فيلم Judas and the Black Messiah.



وكان مرشحا للفئة نفسها أفلام من ضمنها Judas and the Black Messiah، وفيلم The Trial of the Chicago 7، وفيلم Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga وفيلم One Night in Miami.



أقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 20202021، في مسرح دولبي ثيتر، في دورته رقم 93 وأعلنت الصفحة الرسمية عن حفل الجوائز على موقع تويتر عن الأعمال والفنانين المكرمين.