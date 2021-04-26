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صراع إنجليزي على نجم الدوري الألماني
الإثنين 26/أبريل/2021 - 06:27 ص
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه هناك العديد من الأندية الكبيرة في الدوري الإنجليزي تتنافس بقوة على التعاقد مع الفرنسي الحسن بليا نجم بروسيا مونشنجلادباخ الألماني.
وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن ناديي مانشستر يونايتد وآرسنال الإنجليزيين يرغبان بشدة في الفوز بخدمات النجم الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ونقلا عن موقع ترانفسير ماركت، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الحسن بليا البالغ من العمر 28 عاماً يمتلك عقد مع مونشنجلادباخ يمتد حتى صيف 2023 وتبلغ قيمته السوقية 25 مليون يورو.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بليا صاحب الأصول المالية يلعب مع بروسيا مونشنجلادباخ منذ صيف 2018 قادماً من نيس الفرنسي وتألق بشكل رائع مع الفريق الألماني، حيث سجل 36 هدفا حتى الآن.
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