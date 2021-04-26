ميلان يحسم مصير نجم الفريق ويحدد بديله





ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان الإيطالي حسم مصير حارس مرمى الفريق الإيطالي جيانلويجي دوناروما في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن ميلان اتخذ قرارًا بعدم رفع العرض المقدم إلى حارس مرمى الفريق دوناروما من أجل تجديد عقده.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن عقد دوناروما مع ميلان ينتهي في شهر يونيو المقبل وأن حارس المرمى الإيطالي رفض بالفعل عرضين لتجديد عقده مع الروسونيري.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن ميلان ليس على استعداد لرفع عرضه البالغ 8 ملايين يورو في الموسم الواحد وهو أعلى بمليوني يورو من الراتب الذي يحصل عليه دوناروما في الوقت الحالي.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن إدارة ميلان أبلغت بالفعل مينو رايولا وكيل أعمال دوناروما أنهم ينتظرون قرارًا نهائيًا بحلول يوم 23 مايو المقبل.

وأكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن ميلان دخل في مفاوضات مع ميك مايجنان حارس مرمى ليل الفرنسي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكي يكون بديل دوناروما في حالة رفضه تجديد عقده.