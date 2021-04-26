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هشام إسماعيل يكشف لـ"الفجر الفني" عن أعمالة الفنية الجديدة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 07:53 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يعيش الفنان هشام إسماعيل حالة من النشاط الفني، حيث يشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسلي 'ضد الكسر' و 'أحسن أب'.

وكشف هشام إسماعيل في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن أعماله الفنية الجديدة قائلاً: "أشارك في مسرحية 'علاء الدين' والذي من المقرر عرضها ثاني أيام العيد وسبق وتم عرضها منذ عام ولكن بشكل متقطع بسبب ظروف كورونا وانشغال أحمد عز في تصوير أعمال أخرى فهي مسرحية مميزة ومن التجارب العظيمة في حياتي وبها إبهار تكنولوجي ويشارك فيها عدد من النجوم منهم أحمد عز وتارا عماد ومحمد جمعة وكريم عفيفي ومحمد ثروت وسامي مغاوري وإخراج مجدي الهواري.

وأضاف أنه يشارك أيضاً في مسلسل 'أجازة مفتوحة' ، موضحاً أنه يجسد دور صديق الفنان شريف منير ، مشيراً إلى أنه قام بتصوير يومين قبل رمضان وتم وقف التصوير وسوف يستكملوا تصوير بشكل طبيعي مستمر بعد العيد متمنياً أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

مسلسل 'أجازة مفتوحة' مسلسل اجتماعي يتكون من 45 حلقة ، وتعتمد قصته على العائلة بشكل كبير من خلال 3 عائلات تدور حولهم الأحداث ، ويضم المسلسل عدد من النجوم منهم شريف منير ومراد مكرم ولقاء الخميسي ونورهان وإخراج محمد حماقي ،ومن المقرر عرضه في شهر سبتمبر القادم.


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هشام اسماعيل فنان الفجر

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