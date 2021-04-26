زيدان يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا









تلقى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، دفعة قوية قبل مواجهة تشيلسي الإنجليزي ضمن إطار منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





عودة توني كروس لتدريبات ريال مدريد





وعاد النجم الدولي الألماني توني كروس لتدريبات الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.





وتعافى النجم الدولي الألماني توني كروس بشكل جيد، وعاد اليوم الأحد لمران الفريق مع باقي زملائه، وبشأن ميندي فواصل التدرب منفردا كي تكتمل عملية تعافيه.



