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NOMADLAND يفوز بجائزة أفضل فيلم بحفل الأوسكار الـ 93
الإثنين 26/أبريل/2021 - 05:08 ص
أحمد جمال أحمد
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أقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 20202021، في مسرح دولبي ثيتر، في دورته رقم 93 وأعلنت الصفحة الرسمية عن حفل الجوائز على موقع تويتر عن الأعمال والفنانين المكرمين.
وحصد جائزة أفضل فيلم عن حفل جوائز الاوسكار الـ 93 لعام 2021 الجاري، فيلم NOMADLAND.
وكان مرشحا للفئة نفسها أفلام من ضمنها The Father، وفيلم Judas and the Black Messiah، وفيلم Mank وفيلم Promising Young Woman.
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