NOMADLAND يفوز بجائزة أفضل فيلم بحفل الأوسكار الـ 93



وحصد جائزة أفضل فيلم عن حفل جوائز الاوسكار الـ 93 لعام 2021 الجاري، فيلم NOMADLAND.



وكان مرشحا للفئة نفسها أفلام من ضمنها The Father، وفيلم Judas and the Black Messiah، وفيلم Mank وفيلم Promising Young Woman.



أقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 20202021، في مسرح دولبي ثيتر، في دورته رقم 93 وأعلنت الصفحة الرسمية عن حفل الجوائز على موقع تويتر عن الأعمال والفنانين المكرمين.