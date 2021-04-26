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الأوسكار أفضل ممثلة بدور رئيسي تذهب لـ "فرانسيس ماكدورماند"
الإثنين 26/أبريل/2021 - 05:15 ص
أحمد جمال أحمد
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أقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 20202021، في مسرح دولبي ثيتر، في دورته رقم 93 وأعلنت الصفحة الرسمية عن حفل الجوائز على موقع تويتر عن الأعمال والفنانين المكرمين.
وحصد جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي من حفل جوائز الاوسكار الـ 93 لعام 2021 الجاري، النجمة " فرانسيس ماكدورماند".
وكان مرشحا للفئة نفسها كل من الممثلة "فايولا ديفيس"، و"أندرا داي"، و"ليزلي أودوم"، و"فانيسا كيربي"، و"كاري موليجان".
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