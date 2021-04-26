الأوسكار أفضل ممثل بدور رئيسي تذهب لـ أنطوني هوبكنز



وحصد جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي من حفل جوائز الاوسكار الـ 93 لعام 2021 الجاري، النجم "أنطوني هوبكنز"



وكان مرشحا للفئة نفسها كل من الممثل "ريز أحمد"، والراحل "شادويك بوزمان"، و"أنطوني هوبكنز"، و"جاري أولدمان"، و"ستيفن يون".



أقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 20202021، في مسرح دولبي ثيتر، في دورته رقم 93 وأعلنت الصفحة الرسمية عن حفل الجوائز على موقع تويتر عن الأعمال والفنانين المكرمين.