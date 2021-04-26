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محمد منير يستحضر مشواره الفنّي بدار الأوبرا (صور)

الإثنين 26/أبريل/2021 - 06:08 ص
بوابة الفجر
حسين أنسي
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تألق الكينج محمد منير في حفله على مسرح النافورة، بدار الأوبرا، مساء أمس الأحد، حيث خلق حالة من السمو الوجدانى للجمهور مستحضرًا ذكريات مشواره الفنّى الممتد منذ أكثر من 42 عام، السفير سيريل نون سفير المانيا بالقاهرة، وعدد من الشخصيات العامة أبرزهم كابتن هاني رمزي نجم النادي الأهلي السابق.

 

 

ووجه "منير" التهنئة لجموع المصرين بالشهر الكريم وذكري أعياد تحرير سيناء الذى يتواكب مع ليلة إقامة الحفل مؤكدًا على أن مصر القوية ستظل تفحر بجيشها وجنودها البواسل وبشعبها الآبي الكريم، حيث قدم أغنية "يا عروسة النيل".

 

وفي نفس السياق أهدى "الكينج" تحية إلى دولة فلسطين وشعبها، قائلاً :"أنا بكره الاحتلال وقلبي مع الدول المحتلة وخصوصاً فلسطين،، مش بحب أتكلم في السياسة، وكل التحية لأطفال فلسطين قلبي معهم"، وقدم لهم أغنية "يا العمَّارة" التى ردد معه الحضور كلماتها.

 

وأشعل "الكينج" الحفل بغناء مجموعة من أعماله الشهيرة التى صنعت نجوميته وأصبحت علامات بارزة فى تاريخ الأغاني المعاصرة هى :"غريبة ، يا سمرا ، حتى حتى ، أحمر شفايف ، فينك يا حبيبى ، أنا رايق ، علمونى عنيكى ، ابن ماريكا ، الكون كله بيدور ، الرزق على الله، واشكى لمين".

 

 

وشددت دار الأوبرا المصرية على ضرورة الإلتزام التام بكافة الإجراءات الوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا ومنها ارتداء قناع الوجه وقياس درجة الحرارة والتعقيم والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة.

 

يذكر أن الحفل جاء تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، وإشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني.

محمد منير يستحضر مشواره الفنّي بدار الأوبرا (صور)
محمد منير يستحضر مشواره الفنّي بدار الأوبرا (صور)
محمد منير يستحضر مشواره الفنّي بدار الأوبرا (صور)
محمد منير يستحضر مشواره الفنّي بدار الأوبرا (صور)
محمد منير يستحضر مشواره الفنّي بدار الأوبرا (صور)
محمد منير يستحضر مشواره الفنّي بدار الأوبرا (صور)
محمد منير يستحضر مشواره الفنّي بدار الأوبرا (صور)
محمد منير يستحضر مشواره الفنّي بدار الأوبرا (صور)
محمد منير يستحضر مشواره الفنّي بدار الأوبرا (صور)
محمد منير يستحضر مشواره الفنّي بدار الأوبرا (صور)
محمد منير يستحضر مشواره الفنّي بدار الأوبرا (صور)
محمد منير يستحضر مشواره الفنّي بدار الأوبرا (صور)
محمد منير يستحضر مشواره الفنّي بدار الأوبرا (صور)
محمد منير يستحضر مشواره الفنّي بدار الأوبرا (صور)
محمد منير يستحضر مشواره الفنّي بدار الأوبرا (صور)
محمد منير يستحضر مشواره الفنّي بدار الأوبرا (صور)
محمد منير يستحضر مشواره الفنّي بدار الأوبرا (صور)
محمد منير يستحضر مشواره الفنّي بدار الأوبرا (صور)

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