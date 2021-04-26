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ولاء عبد الناصر تكتب: "الطاووس" يكسب الرهان بأقل التكاليف

الإثنين 26/أبريل/2021 - 08:39 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نجح مسلسل "الطاووس" فى إحداث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا فور عرضه على الشاشة الصغيرة، رغم قلة تكاليفه مقارنة بالأعمال الفنية فى الماراثون الرمضاني الحالي، ولكنه اعتمد على تقديم قضية مهمة جدا تشغل الرأي العام، بشكل يليق بعقلية المشاهد، فكان له نصيب كبير من المشاهدة، واستطاع أن يتربع ضمن أفضل مسلسلات رمضان لعام 2021.

منذ الوهلة الأولي، استطاعت النجمة سهر الصايغ بموهبتها التمثيلية وقدرتها على ارتداء عباءة الشخصية، أن تكسب تعاطف الجمهور وتشده نحو قضية المسلسل بشخصية "أمنية"، هذه الفتاة المسكينة التى تعرضت للاغتصاب من قبل ثلاثة أشخاص ذو نفوذ وسلطة.

واعتمد المخرج رؤوف عبد العزيز على عناصر تمثيلية قيمة ساعدت فى خروج العمل بشكل مختلف وجديد، فهو تناول القضية بطريقة شيقة بعيدة عن الملل، فكان النجم جمال سليمان إضافة مهمة، أشاد به الكثير من الجمهور وتفاعل معه، بالإضافة إلى باقي نجوم المسلسل مثل الفنانة القديرة سميحة أيوب، هالة فاخر، فرح الزاهد، وغيرهم من النجوم الشابة التى تفوقت على نفسها.

ورغم المشاكل التى تعرض لها العمل بسبب استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام، كما أوضح المجلس سبب التحقيق فى شأن العمل، إلا أن الجمهور رفض هذه الاتهامات للمسلسل، ودعمه بشكل كبير جدا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن العمل حرص على تقديم قضية "التحرش الجسدي"، بدون أن يمس القيم الأسرية أو يخدش حياؤها، وهذا ماظهر في مشهد اغتصاب "أمنية"، فلم تظهر أي ملامح لتفاصيل جسدها، فهم فقط اعتمدوا على تعبيرات وشوش الشباب المتحرشين.

يعد مسلسل "الطاووس"، عمل درامي تنويري ونظيف، وتتوافر فيه كافة عناصر النجاح من حيث الإخراج والتمثيل والديكورات والعناصر الفنية، بالإضافة إلى القضية التى يناقشها، فهى تمس المجتمع بعيداً عن مشاهد الإسفاف والابتذال.

كما حرص المسلسل أن يوجه العديد من الرسائل الإيجابية للمشاهد، ويحذر من مخاطر وأضرار الميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تسبب العديد من المشكلات لمختلف الأسر.

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