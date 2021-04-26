قفزة قياسية جديدة بإصابات ووفيات كورونا بالهند

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، بأن السلطات الصحية في الهند، سجلت رقما قياسيا عالميا لإصابات كورونا اليومية لليوم الخامس على التوالي.

وشهدت الهند، قفزة قياسية في عدد الوفيات الناجمة عن الوباء أيضا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبلغت السلطات الصحية في الهند عن 352991 حالة إصابة جديدة، ليتجاوز إجمالي عدد الحالات 17 مليونا.

وأعلنت السلطات الصحية في الهند، ارتفاع الوفيات بمعدل قياسي بلغ 2812 حالة لتصل إلى إجمالي 195123.

وأصبحت الهند، منذ الأسبوع الماضي، البؤرة الجديدة للفيروس عالميا، حيث أُجهد نظام الرعاية الصحية في البلاد وكذلك محارق الجثث، وأدى إلى نقص حاد في الأكسجين.