موسيماني يحسم مصيره مع الأهلي

حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مصيره مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة وذلك عقب تلقيه عرض من اتحاد كرة القدم الجنوب أفريقي من أجل قيادة منتخب جنوب أفريقيا في الفترة المقبلة.





وقام موسيماني بإبلاغ إدارة الأهلي برغبته بقوة في الاستمرار مع الفريق وعدم التفكير في العروض التي ترغب في الحصول على خدماته.





وهناك استقرار من جانب موسيماني على الاستمرار في الأهلي ونقل هذه الرسالة إلى محمود الخطيب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الفريق، حيث أعرب عن رغبته في مواصلة حصد الألقاب والبطولات.





وتعرض بيتسو موسيماني في الأيام الماضية لضغوطات من جانب اتحاد كرة القدم في جنوب أفريقيا من أجل تدريب المنتخب خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر.



