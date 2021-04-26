الكشف عن مصير بيرلو مع يوفنتوس في الموسم المقبل

تحدث فابيو باراتيسي، المدير الرياضي بنادي يوفنتوس، عن مستقبل أندريا بيرلو المدير الفني الحالي للفريق مع السيدة العجوز.





وأوضح باراتيسي، أن يوفنتوس لم يفكر في رحيل بيرلو، ولم يفترض عدم اللعب في دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة، ليتم التفكير في رحيله من عدمه.





وتابع، " نثق في المدرب واللاعبين، وما يقدمونه، من أجل تحقيق هدفنا، وبالتأكيد سيكون بيرلو مدربا ليوفنتوس في حالة وصولنا لدوري الأبطال بالموسم المقبل".





جدير بالذكر أن يوفنتوس بات قريباً من خسارة لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 9 سنوات سيطر فيها على اللقب، بعدما أصبح إنتر ميلان على بعد خطوة واحدة من الفوز بالبطولة هذا الموسم.



