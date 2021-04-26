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مدرب توتنهام يثير الجدل بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي

الإثنين 26/أبريل/2021 - 09:01 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
وكالات
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كشف مدرب توتنهام هوتسبير المؤقت، رايان ميسون، أن مانشستر سيتي أفضل من فريقه كثيرا ويتقدم عليه بفارق 5 سنوات بعد تتويج الأخير بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

سجل المدافع إيمريك لابورت هدف المباراة الوحيد قرب النهاية، ليفوز السيتي 1-0، ويبقى توتنهام دون لقب منذ 2008.

وكان السيتي الطرف الأفضل، وكان بوسعه التسجيل في أكثر من مناسبة، لكنه أهدر الفرص وسط تواضع أداء توتنهام، الذي امتلك محاولتين فقط على المرمى مقابل 21 لمنافسه متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ميسون الذي تولى المسؤولية حتى نهاية الموسم، بعد إقالة جوزيه مورينيو: "أعتقد أن السيتي يتقدم علينا بأربع أو خمس سنوات، يتعلق الأمر بامتلاكه مدرباً منذ فترة طويلة، كما أنه يعمل بطريقة محددة منذ وقت طويل".

وأضاف: "بالنظر إلى المستقبل، فتفكيري وأنا متأكد أنه تفكير كل شخص في توتنهام، أنه يجب التحلي بالشجاعة، ومحاولة السيطرة على المباريات بمثل هذه الطريقة يحتاج إلى الوقت".

ولا يحمل ميسون (29 عاماً) خبرة كبيرة في عالم التدريب، وشغل منصبه بعدما عمل في قطاع الناشئين بالنادي اللندني، ومن غير المرجح أن يستمر في منصبه بعد الموسم الجاري.

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