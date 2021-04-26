رضا عبد العال يفتح النار على نجم الزمالك: "مش بيعمل غير أخطاء"

هاجم رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق، طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مؤكداً أن عمرو السولية لاعب الأهلي أفضل منه.





وأوضح رضا عبدالعال في تصريحات له عبر مقطع فيديو قام بنشره على قناته الرسمية على يوتيوب، "جماهير الأهلي والزمالك طالبوني بعمل مقارنة بين طارق حامد لاعب الزمالك والسولية نجم النادي الأهلي".





وتابع، "بالنسبة لطارق حامد فهو لا يفعل شيء غير أنه بيرتكب أخطاء على ناديه، وآخر اسيست لطارق حامد في مباراة الإسماعيلي".





واستكمل، " أما بالنسبة للسولية فهو بيقطع مثل طارق حامد ويتفوق على طارق حامد والصورة الذهنية التي وضعها جماهير الزمالك لحامد خاطئة".





وأكد، "شحاتة ومحمد حلمي واسماعيل يوسف أس اطير بنادي الزمالك وليس طارق حامد، والسولية أفضل منه وبيعرف يحرز أهداف".





وأشار إلى أن هزيمة الأهلي أمام سموحة كانت الدافع وراء تحقيق الفوز على إنبى، في أول 30 ثانية، مؤكداً أن حلمي طولان مدرب إنبى أخطأ في إدارة المباراة وعندما صحح أخطائه، نجح في تسجيل هدف في الأهلى وهدد مرمى الشناوى.



