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موعد مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني

الإثنين 26/أبريل/2021 - 09:31 ص
برشلونة
برشلونة
محمد سامي
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يستضيف فريق برشلونة نظيره غرناطة، على ملعب الكامب نو في الجولة الـ 33، يوم الخميس المقبل 29 أبريل الحالي، في الدوري الإسباني.

وتقام مباراة برشلونة وغرناطة يوم الخميس القادم، في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل البلوغرانا المركز الثالث برصيد 71 نقطة من 32 مباراة، بعدما فاز في 22 مباراة، وتعادل في خمسة مباريات وخسر في مثلها.

بينما يتواجد فريق غرناطة في المركز الثامن برصيد 42 نقطة، من 31 مباراة، حيث حقق الفوز في عشر مباريات، وتعادل في 12 مباراة، وخسر في تسع لقاءات.

وكانت نتيجة الدور الأول في الجولة 18، انتهت لصالح برشلونة برباعية نظيفة، سجلها ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان، لكل منهما هدفين.

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