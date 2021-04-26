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طارق الشناوي يكتب: (الطاووس) وحديث (الأكواد)!!

الإثنين 26/أبريل/2021 - 09:13 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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حسنا فعل المجلس الأعلى للإعلام عندما أوقف التحقيق مع صانعى والقنوات الناقلة لمسلسل (الطاووس)، المعروض طبقا للتصنيف العمرى (فوق 16 سنة)، كما أنه حاصل على كل الموافقات من الرقابة على المصنفات الفنية والتزم الجميع بالسيناريو المصرح به.

بمجرد إعلان التحقيق مع صانعى المسلسل، زادت معدلات البحث عنه، هو قطعا واحد من الأعمال الدرامية التى استطاعت تحقيق رواج عند الجمهور، حتى قبل بداية العرض، اقتنص (التريند) بسبب ما أحيط به من اتهامات مسبقة، فزادت مساحة الترقب.

ويبقى الحديث عن (الأكواد) الأخلاقية، التى كثيرا ما تستخدم كـ(ترمومتر) للقياس، وهى تعنى ما هو مسموح به وما هو ممنوع، المجلس الأعلى للإعلام يمارس دوره المكلف به، وهو كيان مستقل عمره نحو خمس سنوات، أقرب إلى عين ترصد ما يجرى إعلاميا، تولى رئاسته فى البداية الكاتب الصحفى الراحل مكرم محمد أحمد، وبعده الكاتب الصحفى كرم جبر، وكثيرا ما يشير المجلس إلى العديد من المخالفات على الشاشات، عدد من المعارك المشابهة خاضها المجلس، حتى رمضان الماضى ونالها نفس الاتهام، قبل بضع سنوات اعتمد المجلس عقوبات مالية ضخمة ضد كل من يستخدم لفظ متجاوز فى الحوار، وصلت العقوبة إلى 200 ألف جنيه، وكان الجمهور طرفا فيها، ومن يلتقط ويسجل لفظا خارجا فى مسلسل يحصل على نصف المبلغ، ولكن بسبب استحالة التنفيذ، توقف المشروع.

تشكلت قبل نحو أربع سنوات لجنة للدراما رأسها المخرج الكبير محمد فاضل، حاولت أيضا، فى توقيت ما، أن تطرح بعض أفكار للنهوض بالدراما، وبينها عدد من المحاذير التى لا يجوز الاقتراب منها، عدد من الكتاب والمخرجين اعترضوا، ثم تقدم فاضل باستقالته وتم ترشيح آخرين اعتذروا تباعا، وألغيت لجنة الدراما، وأصبح المجلس مباشرة هو الجهة التى ترصد وتراقب.

يتم تطبيق قانون الرقابة قبل بضع سنوات على الفضائيات بتحديد الفئة العمرية، وفقا لحساسية القضية ومدى الملاءمة للعرض العام، وهو قانون معمول به فى العالم كله قبل أكثر من خمسين عاما، أصبحت العصمة بيد المتفرج، ويجب أن نتعلم ثقافة الاختيار وعلى الأسرة المصرية أن تتحمل المسؤولية، وأن تلقن الأبناء تلك الثقافة.

مسلسل (الطاووس) تلاحقه الاتهامات بأنه استقى فكرته الأساسية من حادث فى فندق شهير، بغد أن صارت قضية رأى عام، لا نستطيع الجزم بكل ذلك؟.

جرائم الاغتصاب قطعا تتشابه فى الكثير من التفاصيل ولدينا مسلسل (ظل راجل) به أيضا حادث اغتصاب من الممكن أن يذكرك بهذا الحادث.

الدراما طوال التاريخ تأخذ من الواقع ثم تضيف وتحذف، والعديد من الأحداث التى عشناها كانت بمثابة البذرة الأولى لعمل أدبى أو درامى، مثلما رأينا مثلا فى (اللص والكلاب) لنجيب محفوظ وشخصية البطل محمود أمين سليمان (السفاح)، قدمها نجيب محفوظ باسم سعيد مهران فى الرواية، وبعدها شاهدنا شكرى سرحان يجسدها فى الفيلم الذى أخرجه كمال الشيخ.

وتبقى قضية (الأكواد) الأخلاقية، هناك المواءمة فى الكلمة واللقطة، ولا يمكن أن ننزع جملة حوار أو لقطة من سياقها، فى كل الأحوال أتمنى بعد نهاية رمضان أن يدعو الصديق الكاتب الصحفى كرم جبر كل الأطياف لمناقشة (الأكواد).

المقال: نقلاً عن (المصري اليوم).

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