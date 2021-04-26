بالأسماء.. تعرف على مصابي الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من شهر إبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.





- مصابو الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي:





ويتواجد في مستشفى نادي الزمالك، أحمد فتوح الذي أصيب في السمانة، ومحمد عبدالشافي المصاب بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أيمن حفني الذي أصيب في العضلة الضامة.





ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة.



