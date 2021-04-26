Advertisements

الري تبدأ الاستعدادات النهائية لتجهيز مركز الإنذار المبكر في الكونغو

الإثنين 26/أبريل/2021 - 09:19 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
Advertisements
بدأت وزارة الموارد المائية والرى الإستعدادات النهائية لتجهيز مركز الإنذار المبكر في العاصمة الكونغولية كينشاسا تمهيدًا لإفتتاحه خلال الشهر القادم، حيث وصلت معدات المركز مطار كينشاسا تمهيدًا لنقلها لمقر المركز، على أن يعقب ذلك سفر عدد من الخبراء المصريين من وزارة الموارد المائية والرى لتركيب الأجهزة وتجهيز المركز وبدء التشغيل التجريبى وتدريب السادة الكونغوليين المسئولين عن تشغيل وصيانة المركز، استعدادًا للافتتاح الرسمى للمركز في نهاية شهر مايو المقبل بمشاركة الوزراء من الجانبين.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن هذا المركز يحقق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات حيث تم تزويده بأحدث نظم التنبؤ بالأمطار، ويمثل أهمية بالغة كمركز لدراسة التغيرات المناخية فى الكونغو والذي ستنعكس أعماله على حماية المواطنين فى الكونغو من العديد من الكوارث المناخية المفاجئة، موضحًا أن مصر ستقوم بتدريب طاقم المركز الكونغوليين على نظم التنبؤ بالأمطار والفيضان وتحليل الصور الجوية وتشغيل نظم المعلومات الجغرافية والنمذجة الهيدرولوجية وكتابة التقارير الفنية المتخصصة بمعرفة الخبراء المصريين من وزارة الموارد المائية والرى.

وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أن قيام مصر بإنشاء هذا المركز يأتي انطلاقًا من حرص مصر على نقل الخبرات المصرية فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل بغرض تعظيم استخدام هذه الموارد، موضحًا أنه سبق توقيع بروتوكول للتعاون الفني في مجال الموارد المائية بين مصر والكونغو والذي يتم تحت مظلته تنفيذ مشروع "الإدارة المتكاملة للموارد المائية" في جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي يشتمل على العديد من المكونات ذات الطابع التنموي وذلك من خلال منحة مصرية بهدف تعظيم إستخدام الموارد المائية وبناء وتقوية قدرات إدارة هذه الموارد.

وأشار الدكتور عبد العاطي أن مشروعات التعاون الثنائى في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية تعتبر نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة، موضحًا أن مصر كانت على مر التاريخ ولا تزال حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم لأشقائها الأفارقة، فقد قامت مصر بتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل خلال السنوات الماضية في مجالات المياه والربط الكهربائي، حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وإنشاء مزارع سمكية ومراسي نهرية لخدمة السكان المحليين، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال تطهير المجاري المائية بهدف تنمية المناطق المحيطة إقتصاديًا وإجتماعيًا وبيئيًا وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وتقليل مساحات المستنقعات الأمر الذى يؤدى لتقليل الأوبئة والأمراض، بالإضافة لحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة إرتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وتوفير وسائل للإستفادة من هذه الحشائش المائية فى إنتاج البيوجاز والسماد العضوي، كما قامت مصر بتمويل وبناء وإعداد الدراسات الفنية لإنشاء السدود، وبما يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مثل سدود "جبل الأولياء" بدولة السودان وسد "أوين" بأوغندا وسد "روفينجي" بتنزانيا، ومشروع سد "واو" المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان.
الري تبدأ الاستعدادات النهائية لتجهيز مركز الإنذار المبكر في الكونغو
الري تبدأ الاستعدادات النهائية لتجهيز مركز الإنذار المبكر في الكونغو
الري تبدأ الاستعدادات النهائية لتجهيز مركز الإنذار المبكر في الكونغو
الري تبدأ الاستعدادات النهائية لتجهيز مركز الإنذار المبكر في الكونغو
الري تبدأ الاستعدادات النهائية لتجهيز مركز الإنذار المبكر في الكونغو
الري تبدأ الاستعدادات النهائية لتجهيز مركز الإنذار المبكر في الكونغو
الري تبدأ الاستعدادات النهائية لتجهيز مركز الإنذار المبكر في الكونغو
الري تبدأ الاستعدادات النهائية لتجهيز مركز الإنذار المبكر في الكونغو

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الري المصري وزارة الموارد المائية والري مركز الإنذار المبكر كينشاسا العاصمة الكونغولية

أخبار تهمك

عاجل.. الإعلامية أسماء مصطفى تخضع لجراحة دقيقة لاستئصال ورم خبيث

منذ حوالي 6 ساعات

مراسل "سكاي نيوز عربية": إطلاق قذائف صاروخية من غزة على جنوبي إسرائيل

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 14 ساعة

مدرب توتنهام يثير الجدل بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي

منذ نصف ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

زيدان يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تصريح ناري من يويفا بشأن العقوبات تجاه ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 10 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ يوم

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ يوم

نجم برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة عدد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

"مدبولي" يتلقى تقريرا من وزير الري عن زيارة نظيره السوداني لمصر

"اتفاقيات دولية ودعم لعضوية مصر بمجلس الأمن".. العلاقات المصرية الكونغولية X 20 معلومة

عبد العاطي: مصر تعمل على دعم اشقائها من دول حوض النيل

عبد العاطى يتابع موقف مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الأفريقية

مناقشة التطوير المؤسسى والتحول الرقمى لزيادة الحوكمه في وزارة الري

عبدالعاطي يمنح شهادات التخرج للمتدربين من دول حوض النيل بعد إتمام دورة "هندسة هيدروليكا"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

07:43 م

زيدان يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

07:27 ص

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

05:00 م

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

10:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى