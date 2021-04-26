بسبب كورونا.. الأردن يوقف الرحلات القادمة من الهند

قررت السلطات الأردنية، إيقاف رحلات القادمين من الهند، والأشخاص المتواجدين بها خلال 14 يوما، على خلفية الارتفاع القياسي بعدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند.

وجاءت الإجراءات الجديدة، بعد انتشار السلالة الجديدة الهندية من فيروس كورونا وذلك للتصدي لها، ومنعا لنقل العدوى للأردن.

وأوضح وزير النقل الأردني وجيه عزايزة، أن القرار جاء في ضوء تطورات الحالة الوبائية في الهند، ووجود تقارير عن تحور جديد لفيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب إجراءات احترازية إضافية، بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في المملكة.

وقال إن استمرار قرار إيقاف الرحلات مع القادمين من الهند والمتواجدين خلال 14 يوما يعتمد على المعلومات والدراسة الواردة من اللجان الوطنية للأوبئة.

وكان وزير النقل الأردني، شدد على أن العمل على الإجراءات والبروتوكول الصحي في المطارات مستمر، وأنه يجب إحضار فحص PCR قبل القدوم للأردن.

ولليوم الخامس على التوالي، سجلت الهند سجلت، أرقامًا قياسية عالميا بإصابات ووفيات كورونا، ما جعل البلاد بؤرة لتفشي الجائحة.