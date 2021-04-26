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إندونيسيا تعلن مقتل رئيس المخابرات بمقاطعة بابوا

الإثنين 26/أبريل/2021 - 09:43 ص
الشرطة الإندونيسية
الشرطة الإندونيسية
وكالات
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قتل رئيس فرع المخابرات الوطنية فى مقاطعة بابوا الإندونيسية على أيدى متمردين انفصاليين، صباح اليوم الاثنين.

 

ووفقًا لوكالة المخابرات الوطنية الإندونيسية، تعرض البريجيدير جنرال جوستى بوتو دانى كاريا، لكمين من متمردين خلال زيارة لمنطقة بيوجا، أمس الأحد، بعد مقتل مدنيين هناك فى الآونة الأخيرة.

 

وكان دانى كاريا، توجه إلى بيوجا لتقييم الوضع الأمنى بعد مقتل أربعة مدنيين هناك فى الشهر الجاري.

 

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مقتل رئيس المخابرات مقاطعة بابوا إندونيسيا

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