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لميس الحديدي تُشيد بمشهد إحتفاء أبطال مسلسل "نجيب زاهي زركش" بالفنان الراحل إسماعيل ياسين

الإثنين 26/أبريل/2021 - 09:47 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بمشهد احتفاء الفنان يحيي الفخراني، بالفنان الراحل إسماعيل ياسين، الذي تم عرضه في الحلقة الثامنة من مسلسل "نجيب زاهي زركش"الذي يُعرض في السباق الرمضاني الحالي عبر قناة "أون"، وقامت بتوجيه رسالة شكر للقائمين على العمل.

وقالت لميس الحديدي في برنامجها:"الله عليك، الله يا طريف، الله يادكتور يحيى، هكذا يتم توظيف استخدام الفنان الكبير إسماعيل ياسين".

وتابعت لميس الحديدي قائلة:"هكذا توظف أغانيه في هذا المشهد، وهكذا يُحترم إسماعيل ياسين، هكذا يُحترم فن إسماعيل ياسين، وبكرر الجملة دي وأحط تحتها ثلاثة خطوط".

كانت الحلقة الثامنة من مسلسل" نجيب زاهي زركش" قد شهدت احتفاءً كبيرًا من الفنان يحيي الفخراني بالفنان إسماعيل ياسين، حيث تحدث" نجيب"يحيى الفخراني فى المسلسل مع" طريف" محمد محمود عن ذكرياته مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وقال فيه أن والده زركش أنتج فيلمين للراحل، وأهداه أسطوانة لمونولوج السعادة، وقاموا بتشغيل تلك الأسطوانة، وقام "نجيب" و"طريف" بالغناء مع الأغنية، وعمت حالة من البهجة على المشاهدين بسبب ذلك المشهد.

مسلسل "نجيب زاهي زركش"، بطولة يحيى الفخراني، أنوشكا، شيرين، رنا رئيس، نهى عابدين، كريم عفيفى، إسلام إبراهيم، محمد محمود، محمد يسري، تميم عبده، محمد الصاوي، فتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

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