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شيما الشريف تتألق في "بين السما والأرض"

الإثنين 26/أبريل/2021 - 09:50 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تألقت الفنانة شيما الشريف في مسلسل بين السما والارض الذي يعرض في موسم رمضان الحالي حيث تجسد خلال الأحداث شخصية ريم، وهي فتاة تتورط مع سامي، الذي يجسده عمرو صالح، والذي يحاول أن يبتزها من خلال الفيديوهات المخلة التي سجلها لها في وقت سابق، إلا أنها تلجأ لـ مرام، التي تجسدها الفنانة يسرا اللوزي والتي تقنعها بإبلاغ الشرطة عنه.

وتشير شيما أنها ترشحت لدور "ريم" بعد أن خضعت لتجربة أداء، إذ فوجئت بعدها باتصال هاتفي من طارق الكاشف، مساعد المخرج، الذي أخبرني بأن هناك دور يناسبني في العمل.

دور "ريم" ليس الأول في مشوارها الفني، إذا بدأت التمثيل منذ عام 2018، من خلال دور فتاة تدعى "مي" في مسلسل “لدينا أقوال أخرى” للفنانة يسرا ، و شاركت في نفس العام بدور "شيرين" في مسلسل "الرحلة" الذي قام ببطولته الفنان باسل خياط .

وخلال العامين الماضيين، شاركت في عدة أعمال من بينها "قابيل"، و"نصيبي وقسمتك"، و"إلا أنا"، مع الفنانة آروى جودة، إذ جسدت خلال حكاية "سنين وعدت"، دور ملك مساعدتها.

المسلسل بطولة هاني سلامة ودرة ويسرا اللوزى وسوسن بدر ونجلاء بدر ونورهان وندى موسى وأحمد بدير ومنى عبد الغني ومحمود الليثي وأحمد السلكاوي ومصطفى درويش، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجي.

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