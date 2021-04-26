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التعليم تصدم طلاب الشهادات (فيديو)

الإثنين 26/أبريل/2021 - 09:53 ص
هدى عبدالرازق
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وجه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، رسالة إلى الطلاب الذين سيؤدون امتحانات شهر إبريل، قائلا: "ذاكروا كويس عشان في طلاب اللي ممكن يكونوا عاملين حسابهم يتشطروا في امتحان مايو".

وأكد "حجازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أكد قرار اختتام العام الدراسي للمراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الثانوي، جاء حرصا على سلامتهم.
ونوه بأن الطالب الذي سيحصل على أقل من 25% في مادة معينة، سيخوض امتحان تكميلي خلال شهر مايو وستحدده له الإدارة التعليمية التابع لها، معلقا: "هيدخل امتحان تكميلي في المواد اللي نسبته بها أقل من 25%.. امتحان ملحق".

وعن المرحلة الإعدادية، أوضح أن امتحان الشهادة الإعدادية سيكون في شهر يونيو، وسيخوض الطالب امتحانات المواد المكملة وهى 4 مواد من المنزل، مؤكدا أنه لن يكون هناك حذف من مناهج الشهادات.

ولفت إلى أن المدارس الدولية ستستمر في الدراس "اونلاين" والحضور اختياري ولا يزيد عن 3 أيام أسبوعيا.

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