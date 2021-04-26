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"صباح الخير يا سينا" و"قمر سيدنا النبي" تنير مسرح ساحة الهناجر

الإثنين 26/أبريل/2021 - 09:57 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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فى الليلة السابعة لبرنامج "هل هلالك" بنسخته الخامسة، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، فى الفترة من ١٩ أبريل الجاري حتى ٣ مايو المقبل، واحتفالا بعيد تحرير سيناء، قدم القطاع أمسية شعرية غنائية تضمنت العديد من الفقرات الفنية ذات الطابع الدينى والوطنى، وذلك أمس الأحد، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

حيث ألقى الكاتب والشاعر محمد أحمد بهجت مجموعة من قصائده الشعرية منها "صلوا على خير الأنام، تسمح لي، بنحبك يا رمضان، صائمون والله أعلم، الليلة عمرى ابتدأ، عروسة من سينا، الله يبارك في العيون السهرانين، الله أكبر من دعاة الزيف، صلوا على خير الأنام، سيدنا عمر، سيدنا علي، صل الله علي محمد" .

وبين القصيدة والأخرى، تغنى المطرب المتميز " ماهر محمود" بمشاركة الفنان "محمد فوزى" والطفلة "مايا ناصف" والفنانة "سلمى هشام" بمجموعة من الأغانى الدينية والوطنية، منها أغنية "ربنا انت المعين، رمضان جانا، افرحوا يا بنات، رمضان كريم يا سادة، صباح الخير يا سينا، بسم الله الله اكبر، في الجنة يا شهيد، قمر سيدنا النبي، كم ناشد المختار ربه، لأجل النبي، صلوا معانا على النبي"، بمصاحبة الفرقة الموسيقية للمايسترو "محمد باهر"، وقدم الفنان "خالد السويفى" فقرة التنورة .

كما يشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، ويقدم طوال فترة برنامج "هل هلالك" رائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا .

هذا إلى جانب ركن خاص للطفل يومياً طوال فترة البرنامج، يقدم ورش للأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، بمشاركة عدد من رواد هل هلالك من الأطفال، لتدريبهم على بعض الأعمال الفنية والرسم والتلوين، وكانت ورشة اليوم حول التدريب على عمل وجه المهرج .

وتستمر فعاليات برنامج "هل هلالك" حتى يوم ٢١ رمضان الموافق الثالث من شهر مايو المقبل، وتبدأ جميع فعاليات البرنامج فى الثامنة والنصف من مساء كل ليلة، وأسعار التذاكر ٣٠ و٢٠ جنيها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصاً على الجمهور .

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