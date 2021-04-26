أكثر من 1300 وفاة بفيروس كورونا في البرازيل

سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 1.305 وفيات و32.572 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل 3.076 وفاة و71.137 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما رصدت الصحة البرازيلية، يوم الجمعة الماضي، تسجيل 2.914 وفاة و69.105 إصابات بالفيروس.

وكانت البرازيل، سجلت 390.797 حالة وفاة فى حين وصل عدد الإصابات إلى 14 مليونا و340.787.