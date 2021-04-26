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أسعار الذهب اليوم الإثنين 26-4-2021
الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:05 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 26 أبريل 2021.
أسعار الذهب اليوم الإثنين 26-4-2021 في مصر
سعر جرام الذهب عيار ٢٤ يسجل ٨٩٦ جنيها.
سعر جرام الذهب عيار ٢١ يسجل ٧٧٩ جنيها.
سعر جرام الذهب عيار ١٨ يسجل ٦٦٧ جنيها.
سعر الجنيه الذهب وزن الجنيه حوالى ٨ جرامات من الذهب عيار ٢١ يسجل ٦٢٣٢ جنيها.
سعر كيلو الذهب عيار ٢٤ يسجل ٨٩٦ ألف جنيه.
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