Advertisements

موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
يستعد فريق أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره إلتشية يوم السبت المقبل 2 مايو ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.


وستلعب مباراة فريق أتلتيكو مدريد ضد نظيره إلتشية يوم السبت المقبل من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الرابعة وربع مساءا بتوقيت القاهرة.


وستذاع مباراة فريق أتلتيكو مدريد ضد نظيره إلتشية يوم السبت المقبل من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.


ويحتل فريق أتلتيكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 73 نقطة بينما يتواجد فريق إلتشية في المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

في الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد

أخبار تهمك

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ يوم

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الإعلامية أسماء مصطفى تخضع لجراحة دقيقة لاستئصال ورم خبيث

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 17 ساعة

التعليم تصدم طلاب الشهادات (فيديو)

منذ 35 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

رضا عبد العال يفتح النار على نجم الزمالك: "مش بيعمل غير أخطاء"

منذ ساعة و 27 دقيقة

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح ناري من يويفا بشأن العقوبات تجاه ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة عدد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

بالأسماء.. تعرف على مصابي الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي

منذ أقل من ساعة

زيدان يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

مراسل "سكاي نيوز عربية": إطلاق قذائف صاروخية من غزة على جنوبي إسرائيل

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

منذ حوالي 12 ساعة

مدرب توتنهام يثير الجدل بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي

منذ ساعة و 27 دقيقة

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت 19/12/2020 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:17 ص

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

07:59 م

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

07:43 م

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

05:00 م

زيدان يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

07:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى