موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

يستعد فريق أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره إلتشية يوم السبت المقبل 2 مايو ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.









وستلعب مباراة فريق أتلتيكو مدريد ضد نظيره إلتشية يوم السبت المقبل من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الرابعة وربع مساءا بتوقيت القاهرة.









وستذاع مباراة فريق أتلتيكو مدريد ضد نظيره إلتشية يوم السبت المقبل من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.









ويحتل فريق أتلتيكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 73 نقطة بينما يتواجد فريق إلتشية في المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.