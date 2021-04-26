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ارتفاع الحرارة نهارا وسحب ممطرة في الإمارات اليوم

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 26-4-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا صحوا إلى غائم جزئيا وفرصة سقوط أمطار مع ارتفاع في درجات الحرارة الإثنين والثلاثاء والأربعاء بينما يطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الخميس والجمعة.

وذكر المركز أن الطقس اليوم  " الإثنين " سيكون صحوا إلى غائم جزئياً على بعض المناطق ومغبرا أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد تكون ممطرة ومائلا للحرارة نهارا ًوالرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة

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