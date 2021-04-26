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نجم الزمالك يطالب بزيادة عقده
الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:09 ص
غدير أحمد
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تواصل محمود حمدى "الونش"، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مع جهاز الكرة بالفريق، من أجل المطالبة بزيادة قيمة عقده.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن محمود حمدى يرى أن قيمة عقده لا تتناسب مع المجهود الكبير الذى يبذله مع الفريق فى المباريات.
ويرفض "الونش" الحصول على 6 ملايين فى الموسم الواحد، وطلب زيادة قيمة عقده فى ظل تواجده بمعسكر منتخب مصر خلال الفترة الماضية.
وحصل مدافع القلعة البيضاء على وعد من جانب إدارة الزمالك، بزيادة قيمة عقده، ولكن بشرط الاستمرار على نفس المستوى الذى يظهر به فى المباريات خلال الفترة المقبلة.
وذكرت التقارير إلي أن محمود حمدي الونش يمتلك العديد من عروض الاحتراف الخارجي وخاصة يلقى اللاعب اهتمام كبير من أندية الدوري السعودي بعد تألق اللاعب الملفت مع الزمالك، إلا أن الونش طلب من وكيله أن يتكتم على هذه العروض ويرفض الإفصاح عنها بشكل رسمي خلال الفترة الحالية.
وواصل التقرير أن الونش يرفض الافصاح عن هذه العروض منتظرًا موقف نادي الزمالك بشأن تعديل عقده من الناحية المادية، كما هدد الونش إدارة النادي الرحيل على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في حال رفض تعديل عقده ماديًا مع الزمالك.
ولكن من جانب، طالب باتشيكو من إدارة ناديه بضرورة استمرار الونش وتعديل عقده في أقرب فرصة خاصة أن اللاعب اشتكى للمدرب أنه حصل على أكثر من وعد لتعديل عقده ولكن كل هذه الوعود لم تتحقق وأن مطالب اللاعب المادية هو أن يصبح ضمن لاعبي الفئة الأولى داخل النادي لأنه يستحق ذلك وفقًا للمجهود الكبير من الونش داخل الملعب.
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