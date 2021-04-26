نجم الزمالك يطالب بزيادة عقده

تواصل محمود حمدى "الونش"، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مع جهاز الكرة بالفريق، من أجل المطالبة بزيادة قيمة عقده.





وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن محمود حمدى يرى أن قيمة عقده لا تتناسب مع المجهود الكبير الذى يبذله مع الفريق فى المباريات.





ويرفض "الونش" الحصول على 6 ملايين فى الموسم الواحد، وطلب زيادة قيمة عقده فى ظل تواجده بمعسكر منتخب مصر خلال الفترة الماضية.





وحصل مدافع القلعة البيضاء على وعد من جانب إدارة الزمالك، بزيادة قيمة عقده، ولكن بشرط الاستمرار على نفس المستوى الذى يظهر به فى المباريات خلال الفترة المقبلة.





وذكرت التقارير إلي أن محمود حمدي الونش يمتلك العديد من عروض الاحتراف الخارجي وخاصة يلقى اللاعب اهتمام كبير من أندية الدوري السعودي بعد تألق اللاعب الملفت مع الزمالك، إلا أن الونش طلب من وكيله أن يتكتم على هذه العروض ويرفض الإفصاح عنها بشكل رسمي خلال الفترة الحالية.





وواصل التقرير أن الونش يرفض الافصاح عن هذه العروض منتظرًا موقف نادي الزمالك بشأن تعديل عقده من الناحية المادية، كما هدد الونش إدارة النادي الرحيل على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في حال رفض تعديل عقده ماديًا مع الزمالك.





ولكن من جانب، طالب باتشيكو من إدارة ناديه بضرورة استمرار الونش وتعديل عقده في أقرب فرصة خاصة أن اللاعب اشتكى للمدرب أنه حصل على أكثر من وعد لتعديل عقده ولكن كل هذه الوعود لم تتحقق وأن مطالب اللاعب المادية هو أن يصبح ضمن لاعبي الفئة الأولى داخل النادي لأنه يستحق ذلك وفقًا للمجهود الكبير من الونش داخل الملعب.