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مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا الاثنين 26-4-2021
الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:10 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين 26-4-2021.
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين 26-4-2021
الوحدة – الإمارات ضد برسيبوليس – إيران – الساعة الرابعة والنصف عصرا
تركتور سازي تبريز - إيران ضد باختاكور – أوزبكستان – الساعة الخامسة مساءً
الريان - قطر ضد جوا – الهند – الساعة السابعة مساءً
القوة الجوية - العراق ضد الشارقة – الإمارات – الساعة الثامنة مساءً
النصر – السعودية ضد الوحدات – الأردن – الساعة الثامنة مساءً
فولاد خوزستان – إيران ضد السد – قطر – الساعة الثامنة مساءً
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