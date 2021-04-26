مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا الاثنين 26-4-2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين 26-4-2021.





مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين 26-4-2021





الوحدة – الإمارات ضد برسيبوليس – إيران – الساعة الرابعة والنصف عصرا





تركتور سازي تبريز - إيران ضد باختاكور – أوزبكستان – الساعة الخامسة مساءً





الريان - قطر ضد جوا – الهند – الساعة السابعة مساءً





القوة الجوية - العراق ضد الشارقة – الإمارات – الساعة الثامنة مساءً





النصر – السعودية ضد الوحدات – الأردن – الساعة الثامنة مساءً





فولاد خوزستان – إيران ضد السد – قطر – الساعة الثامنة مساءً



