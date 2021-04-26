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مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا الاثنين 26-4-2021

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:10 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين 26-4-2021.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين 26-4-2021

الوحدة – الإمارات ضد برسيبوليس – إيران – الساعة الرابعة والنصف عصرا

تركتور سازي تبريز - إيران ضد باختاكور – أوزبكستان – الساعة الخامسة مساءً

الريان - قطر ضد جوا – الهند – الساعة السابعة مساءً

القوة الجوية - العراق ضد الشارقة – الإمارات – الساعة الثامنة مساءً

النصر – السعودية ضد الوحدات – الأردن – الساعة الثامنة مساءً     

فولاد خوزستان – إيران ضد السد – قطر – الساعة الثامنة مساءً       

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