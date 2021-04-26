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لميس الحديدي تحرج نائب وزير التعليم على الهواء (فيديو)

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:13 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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ناشد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، الطلاب الذين سيتوقف لهم العام الدراسي عقب ادائهم امتحانات شهر إبريل أن يحافظوا على أنفسهم من الإصابة بعدوى كورونا.
وأوضح "حجازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن عدد هؤلاء الطلاب يصل إلى 21 مليون طالب، موجها لهم رسالة، قائلا: "انهينا العام الدراسي حرصا على صحتكم.. خافوا على نفسكم"، مناشدا إياهم باستذكار منهج شهر مايو عبر المنصات التعليمية للاستفادة منها.
ومن ناحيتها ضحكت الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: "ضحكتني يا دكتور.. هذا كلام عظيم ولكنه خيالي".

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