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مواعيد مباريات الدوري الإيطالي الاثنين 26-4-2021
الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:13 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الاثنين 26-4-2021.
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الاثنين 26-4-2021
تورينو ضد نابولي – الساعة السادسة والنصف مساءً على قناة beIN Sports 3 HD
لاتسيو ضد ميلان – الساعة التاسعة إلا ربع مساءً على قناة beIN Sports 3 HD
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