مواعيد مباريات الدوري الإيطالي الاثنين 26-4-2021





حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الاثنين 26-4-2021.





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الاثنين 26-4-2021





تورينو ضد نابولي – الساعة السادسة والنصف مساءً على قناة beIN Sports 3 HD





لاتسيو ضد ميلان – الساعة التاسعة إلا ربع مساءً على قناة beIN Sports 3 HD



