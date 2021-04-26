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دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان وثوابه العظيم

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:11 ص
بوابة الفجر
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ننشر لكم مجموعة من الأدعية المستحب ترديدها يوميا خلال شهر رمضان المبارك، والتي ثبتت صحتها عن الصحابة والتابعين، وفي اليوم الرابع عشر من شهر رمضان الموافق السبت 26 من إبريل 2021 ميلاديا؛ ننشر لكم الدعاء المستحب قوله في اليوم 14 وثوابه، وعن دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان إليكم التالي:

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان
عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِى فِيهِ بِالْعَثَرَاتِ، وَأَقِلْنِى فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْهَفَوَاتِ، وَلَا تَجْعَلْنِى غَرَضاً لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ".

ثواب دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان
"مَنْ دَعَا بِهِ فَكَأَنَّمَا صَامَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ".

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