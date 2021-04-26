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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم الإثنين

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:31 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
غدير أحمد
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يستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم الإثنين الموافق يوم 26 من شهر أبريل 2021.

ينفرد مانشستر يونايتد بصدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 77 نقطة، ثم يأتي مان يونايتد في المرتبة الثانية برصيد 67 نقطة.

بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 59 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب المرتبة الرابعة تشيلسى.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-

1- مانشستر سيتي 77 نقطة
2- مانشستر يونايتد 67 نقطة
3- ليستر سيتي 59 نقطة
4- تشيلسي 58 نقطة
5- وست هام يونايتد 55 نقطة
6- ليفربول 54 نقطة
7- توتنهام 53 نقطة
8- إيفرتون 52 نقطة
9- أرسنال 46 نقطة
10- ليدز يونايتد 46 نقطة
11- أستون فيلا 44 نقطة
12- ولفرهامبتون 41 نقطة
13- كريستال بالاس 37 نقطة
14- ساوثهامبتون 36 نقطة
15- نيوكاسل يونايتد 36 نقطة
16- برايتون ألبيون 34 نقطة
17- بيرنلي 33 نقطة
18- فولهام 27 نقطة
19- وست برومتش ألبيون 24 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 17 نقطة

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