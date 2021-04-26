ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم الإثنين

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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم الإثنين
الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:31 ص
غدير أحمد
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يستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم الإثنين الموافق يوم 26 من شهر أبريل 2021.
ينفرد مانشستر يونايتد بصدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 77 نقطة، ثم يأتي مان يونايتد في المرتبة الثانية برصيد 67 نقطة.
بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 59 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب المرتبة الرابعة تشيلسى.
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-
1- مانشستر سيتي 77 نقطة
2- مانشستر يونايتد 67 نقطة
3- ليستر سيتي 59 نقطة
4- تشيلسي 58 نقطة
5- وست هام يونايتد 55 نقطة
6- ليفربول 54 نقطة
7- توتنهام 53 نقطة
8- إيفرتون 52 نقطة
9- أرسنال 46 نقطة
10- ليدز يونايتد 46 نقطة
11- أستون فيلا 44 نقطة
12- ولفرهامبتون 41 نقطة
13- كريستال بالاس 37 نقطة
14- ساوثهامبتون 36 نقطة
15- نيوكاسل يونايتد 36 نقطة
16- برايتون ألبيون 34 نقطة
17- بيرنلي 33 نقطة
18- فولهام 27 نقطة
19- وست برومتش ألبيون 24 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 17 نقطة
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