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شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي
الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:31 ص
الفجر الرياضي
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وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى مجلس إدارة الأهلي بعد أن حصل الأخير على الموافقة الرسمية لإنشاء استاد المارد الأحمر بداية من أول مايو المقبل.
وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم: "مجلس إدارة نفذ تقريبا كل ما وعد به فى حملته الانتخابيه".
وتابع: "بالإضافة إلى انتصارات رائعه لكل الفرق الرياضية وحظى باحترام كل مؤسسات الدولة حاجة تدعو للفخر بجد".
وحقق الأهلي الفوز على إنبي بثلاثة اهداف مقابل هدف في المواجهة المؤجلة ببطولة الدوري المصري الممتاز.
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