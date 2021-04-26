النصر ضد الوحدات.. العالمي يسعى للمحافظة على رقمه المميز ويخشى مصير الهلال

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، إلى المحافظة على رقمه المميز في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.









ويلاقي فريق النصر السعودي، نظيره الوحدات، مساء اليوم الإثنين، عند الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب مرسول بارك.









النصر هو الفريق السعودي الوحيد في بطولة دوري أبطال آسيا النسخة الحالية، الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن، حيث أنه تعادل في لقائين وفاز في مثلهما، بينما تلقى الهلال هزيمة واحدة، وتعادل في لقاء وفاز في إثنين.

أما بالنسبة لفريق أهلي جدة، فقد خسر في لقاء وتعادل في لقاء وفاز لقائين، حتى الآن.









ويخشى النصر أن يلقى مصير الهلال، بعدما ضرب كورونا صفوفه حيث في حال زادت الإصابات عن ذلك، فإنه من الممكن أن لا يتمكن العالمي من توفير العدد الكافي من اللاعبين لخوض اللقاء.









ويغيب عن النصر حتى الآن بسبب فيروس كورونا، كلا من، "الأسترالي براد جونز وعبدالرحمن العبيد وعبدالعزيز العلاوي وأسامة الخلف وفراس البريكان، مختار علي"، إضافة إلى بعض أعضاء الجهاز الطبي ومترجم الفريق ومسؤول العهدة.









وكان الهلال قد خرج من منافسات دوري أبطال آسيا النسخة الماضية بقرار من الاتحاد الآسيوي، بعدما فشل في توفير العدد الكافي من اللاعبين لخوض اللقاء الأخير من دور المجموعات بالبطولة، على الرغم من أنه كان قد ضمن التأهل.









ويحتل النصر السعودي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 4 لقاءات حتى الآن، ويتبقى له لقائين.



