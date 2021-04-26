5 ميزات جديدة قادمة إلى تطبيق Snapchat





منذ أن اكتسبت مقاطع الفيديو القصيرة وفلاتر الوجه شعبية على الويب، كان Snapchat أحد أفضل المنصات بين المبدعين.





وكان ذلك في الأساس بسبب مجموعة Snapchat الهائلة من عدسات AR الفريدة والميزات التي يمكنك استخدامها لإنشاء القصص، والتي تتيح التواصل مع الأصدقاء والعائلة والمشتركين بطريقة مختلفة وممتعة.





وبعد تفشي جائحة COVID-19 المستمرة من العام الماضي، استقطب Snapchat عددًا كبيرًا من المستخدمين الجدد وأضاف العديد من الميزات الجديدة وعدسات AR لتلبية احتياجاتهم، وتعمل الشركة على العديد من الميزات الجديدة لجذب المستخدمين. دعونا لا نضيع المزيد من الوقت ونتحقق منها.





5 ميزات جديدة قادمة إلى Snapchat في عام 2021





نستعرض معكم فيما يلي 5 ميزات قادمة إلى Snapchat خلال عام 2021.





1. إلغاء الإرسال

اكتشف Snapchat مؤخرًا من قبل مهندس التطبيقات العكسي أليساندرو بالوزي، أن Snapchat يهدف إلى إضافة زر "إلغاء إرسال" جديد للرسائل التي لم يتم تسليمها. نتيجة لذلك ، سيتمكن المستخدمون من إلغاء إرسال العملية أو إلغائها قبل تسليم الرسالة إلى المستلم. لذلك قد يكون مشابهًا لزر "تراجع عن الإرسال" الذي يعمل عليه Twitter في الوقت الحالي.





اكتشف بالوزي، الميزة في أحد أحدث الإصدارات التجريبية من Snapchat. شارك لقطة شاشة تعرض الخيار الجديد، والذي يمكنك التحقق منه أدناه مباشرة.





2. الملصقات المفضلة

أصبحت الملصقات، كما نعلم، طريقة ممتعة للتفاعل مع الأصدقاء على المنصات الاجتماعية مثل WhatsApp و Facebook و Snapchat. ومع ذلك، على عكس الأنظمة الأساسية السابقة، لا يوفر Snapchat للمستخدمين قسمًا مخصصًا لـ "الملصقات المفضلة". يعمل Snapchat أخيرًا على إضافة قسم مخصص للملصقات التي ترغب في استخدامها بانتظام.





اكتشف Paluzzi أيضًا، أن Snapchat يعمل على الميزة منذ فبراير. ومع ذلك ، فهو غير متاح رسميًا للجمهور بعد. شارك بعض لقطات الشاشة عبر تغريدة مؤخرًا.





3. قصة مشتركة

وفقًا لـ Paluzzi، تتطلع الشركة إلى تقديم نوع جديد من ميزة القصة تسمى "قصة مشتركة" للسماح لك بدعوة الأصدقاء والعائلة للانضمام إلى قصة. يمكنك التحقق من لقطات الشاشة التي شاركها مهندس التطبيق أدناه.





وفقًا لتفسير Paluzzi، سيكون الأمر بمثابة قصة مخصصة تتضمن مساهمين متعددين. يمكن للأعضاء الذين ينضمون إلى "قصة مشتركة" أيضًا دعوة أصدقائهم والإضافة إلى القصة ومشاهدة الأعضاء الآخرين.





4. ريميكس القصص

ميزة أخرى جديدة متعلقة بقصص Snapchat ستأتي قريبًا وهي القدرة على إعادة خلط القصص، أصبحت ميزة "Remix" المشهورة بواسطة TikTok، شيئًا لا بأس به على منصات التواصل الاجتماعي.





لقد رأينا مؤخرًا Instagram يقدم ميزة لمنصة الفيديو القصيرة Reels. الآن ، حسب لقطات شاشة Paluzzi ، يبدو أن Snapchat سيوفر أيضًا ميزة مماثلة قريبًا بما فيه الكفاية.





5. فحص صديق

كما أعلنت Snapchat أيضًا عن إضافة ميزة جديدة تركز على الخصوصية للحفاظ على المستخدمين في مأمن من الغرباء على نظامها الأساسي. أعلنت الشركة عن تقديم ميزة تسمى "Friend Check-Up" للسماح للمستخدمين بمراجعة الملفات الشخصية لأصدقائهم. يهدف هذا إلى مساعدة مستخدمي Snapchat في التعرف على أي شخص غريب في قائمة الأصدقاء ، ربما أضافوه عن طريق الخطأ في مرحلة ما.





ستقدم الميزة إشعارات Friend Check Up للمستخدمين من وقت لآخر لتشجيعهم على مراجعة قوائم الأصدقاء الخاصة بهم. وفقًا لـ Snapchat ، سيساعد هذا التلميح البسيط المستخدمين "على التأكد من أنها [قائمة الأصدقاء] تتكون من أشخاص ما زالوا يريدون الاتصال بهم".







