ضل راجل الحلقة 14 تتصدر التريند.. تعرف على الملخص وموعد الإعادة

تصدر مسلسل ضل راجل الحلقة 14 تريند جوجل وهذا بعدما شهدت الحلقة 14 العديد من التفاصيل المثيرة والشيقة، ومسلسل ضل راجل يتصدر التريند منذ بداية عرض أولى حلقاته نظرا لما يشهده المسلسل من أحداث مهمة تلفت نظر المتابعين ويجعلهم ينتظرون الحلقات التالية لمتابعة ما يحدث.





أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 14

قام النجم ياسر جلال بزيارة نادين ووالدتها أميرة العايدي، في منزلها.

الضابط محمود عبد المغنى يحاول اقناع ياسر جلال بتقديم محضر رسمي ولكنه يرفض خوفا على ابنته.

يرفض المحامى (سعيد) الترافع في قضية ورث أخت ياسر جلال بتحريض من زوجها مجدي فكري للحصول على البيت.

نادين تطلب من شهد التخلص من الجنين في بطنها، بناء على طلب سليم.





موعد عرض مسلسل ضل راجل وإعادة الحلقة 14