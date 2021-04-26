لامبورجيني تحصل على جائزة النجمة الخضراء

فازت الشركة الإيطالية للسيارات الرياضية الفاخرة لامبورجيني - Lamborghini بجائزة Green Star لعام 2021 بمناسبة يوم الأرض.





وتُمنح هذه الجائزة للمنظمات أو الأفراد الذين بذلوا جهودًا كبيرة للاستعداد لحالات الطوارئ الطبيعية والوقاية منها والاستجابة لها، وهذا يشمل أيضًا تكامل القضايا البيئية والإنسانية.





هذه جائزة تُمنح كل سنتين وقد بدأت في عام 2009 بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومنظمة الصليب الأخضر الدولية (GCI).





شاركت لامبورجيني - Lamborghini أيضًا في Project1 Hour، وهي مبادرة من مجموعة فولكس فاجن تضم أكثر من 660.000 موظف. من خلال الحملة ، تقوم المنظمة بتقييم تأثير عادات وسلوكيات الإنسان على البيئة. لتوسيع دعمها للحملة ، نظمت Lamborghini أيضًا محادثة رقمية كانت مفتوحة لحوالي 1800 شخص.





ترأس الحديث خبراء المناخ لوكا براكالي، المصور والمستكشف والمخرج السينمائي وسفيرة الحياة في Save the Planet وسيلفيا توريسان، الحاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم وإدارة تغير المناخ في جامعة كا فوسكاري في البندقية. هذا الأخير هو أيضًا مدير مشارك لقسم تحليل المخاطر واستراتيجيات التكيف (RAAS) في المركز الأورومتوسطي لتغير المناخ (CMCC).





وشمل العرض مبادرات توعوية بيئية وتعليمية مختلفة للموظفين. "تعد جائزة النجمة الخضراء ومساهمتنا في حملة # مشروع لمدة ساعة دليلاً آخر على التزام الشركة ، الذي تم السعي إليه بشعور كبير من المسؤولية منذ عام 2009 والذي أدى ، من خلال الاستثمارات الصناعية المستمرة ، إلى الحصول على شهادة محايدة لثاني أكسيد الكربون في عام 2015 تم الحفاظ عليها أيضًا في أعقاب التوسع الأخير في موقع الإنتاج. نحن منخرطون حاليًا في تحديد استراتيجية ، سيتم الإعلان عنها رسميًا قريبًا ، والتي ستقودنا إلى تسريع التزاماتنا فيما يتعلق بالاستدامة البيئية. نريد تقديم إجابات محددة ، من خلال الابتكارات الهامة ، خلال هذا الوقت من التحول العميق الذي يؤثر على صناعة السيارات بأكملها. قال ستيفان وينكلمان ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Automobili Lamborghini ، "نحن مقتنعون بأن قراراتنا كشركة ، ولكن أيضًا كأفراد ، يمكن أن تحدث فرقًا: لنا ولأجيالنا القادمة".





تشير الشهادة المحايدة لثاني أكسيد الكربون إلى البصمة الكربونية التي تسجل إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تحدث بشكل مباشر أو غير مباشر خلال دورة حياة المنتج.





بدأت لامبورجيني رحلتها للاستدامة في عام 2009 ومنذ ذلك الحين استمرت في المساهمة في العديد من الأسباب البيئية. كانت أول شركة صناعة سيارات إيطالية تحصل على شهادة EMAS البيئية. إنها شهادة في الاتحاد الأوروبي حيث يمكن لدولة عضو دمج نظام إدارة بيئية ويمكنها أيضًا اختيار تدقيق بيئي طوعيًا لتحديدها على أنها مستدامة.







