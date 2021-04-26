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تردد قناة ON دراما لمشاهدة مسلسل "نسل الأغراب"

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
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يبحث المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "نسل الأغراب" الحلقة الجديدة بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وتردد القناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

مسلسل "نسل الأغراب.. مواعيد عرض الحلقة الجديدة
مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة 2 عصرا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

تردد قناة ON دراما لمتابعة أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة الجديدة
القمر الصناعي النايل سات، تردد قناة أون ON وهو 10853، ومعدل الاستقطاب أفقى، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56.

أبطال عمل مسلسل نسل الأغراب
"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.

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