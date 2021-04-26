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تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.47% في مستهل التعاملات

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:18 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنيم علي تباين بأداء المؤشرات ، و لايزال  الأداء الايجابى هو المسيطر علي المؤشر السبعيني مع تنامى شهية المخاطرة لدى الأفراد و توالى الاعلان عن نتائج الأعمال للشركات و كذلك التوزيعات النقدية و المجانية العديد من الشركات ،،بينما  لايزال المؤشر الرئيسي على أداءه العرضى مع تذبذب طفيف على التجارى الدولى و معظم القياديات فى ظل تراجع تعاملات المؤسسات خلال شهر رمضان .

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 10554 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2081 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 12809 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 4085 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 2076 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3001 نقطة.

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