تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.47% في مستهل التعاملات





إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنيم علي تباين بأداء المؤشرات ، و لايزال الأداء الايجابى هو المسيطر علي المؤشر السبعيني مع تنامى شهية المخاطرة لدى الأفراد و توالى الاعلان عن نتائج الأعمال للشركات و كذلك التوزيعات النقدية و المجانية العديد من الشركات ،،بينما لايزال المؤشر الرئيسي على أداءه العرضى مع تذبذب طفيف على التجارى الدولى و معظم القياديات فى ظل تراجع تعاملات المؤسسات خلال شهر رمضان .





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 10554 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2081 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 12809 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 4085 نقطة.