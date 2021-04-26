"السويدي للتجارة والتوزيع" توقع عقداً لإنشاء مركز التحكم الإقليمي الجديد بـ870 مليون جنيه

وقعت شركة السويدي اليكتريك للتجارة والتوزيع التابعة للسويدي اليكتريك عقداً مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء EETC لإنشاء مركز التحكم الإقليمي الجديد لشبكة النقل لمنطقة الدلتا DRCC بنظام تسليم المفتاح وذلك بالشراكة مع شركة Hitachi ABB وشركة ABB مصر، .





وقالت السويدي في بيان للبورصة المصرية اليوم ، إن نطاق الأعمال يشمل التصميم والتوريد والتركيب والاختبار والتشغيل وأعمال بناء ومركز الاتصالات والتحكم موضحة أن القيمة الإجمالية للمشروع حوالي 870 مليون جنيه، وتبلغ نسبة السويدي اليكتريك للتجارة والتوزيع 439 مليون جنيه، سيتم تنفيذه في 107 محطات تقع في 12 موقعاً (أغا والمنزلة والمطرية والسلام والقليوبية وبنها الجديد وجنوب طنطا وكفر الزيات وميت غمر القديمة وميت غمر الجديدة وشبين القناطر وطنطا.





ولفتت إلى أنه سيتم تنفيذ العقد خلال فترة 24 شهراً تبدأ من استلام الدفعة المقدمة بنظام تسليم المفتاح.





وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 3.02 مليار جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 4.02 مليار جنيه خلال 2019.



